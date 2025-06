HITMAN World of Assassination – Signature Edition est disponible sur Nintendo Switch 2

L'agent 47 est de retour sur Nintendo Switch 2 avec HITMAN World of Assassination – Signature Edition. Le titre lancé sur la dernière console de Nintendo offre la collection la plus complète à ce jour du légendaire thriller d’espionnage, fonctionnant en mode natif sur la nouvelle console. Disponible depuis ce 5 janvier 2025, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous

HITMAN World of Assassination - Signature Edition rassemble l’ensemble des missions et modes du jeu original World of Assassination, dont les modes Contrats, Freelance, Cible Fugitive et d’autres. Enrichissant les plus de 100 heures du jeu de base, la version Signature Edition comprend également le Pack d'Extension HITMAN 2, le Pack Deluxe HITMAN 3 et le Pack des Sept Péchés Capitaux, offrant ainsi une grande variété de contenu rejouable. HITMAN World of Assassination - Signature Edition bénéficiera des mêmes mises à jour de contenu que les autres plateformes, avec des feuilles de route à venir ajoutant de nouvelles Cibles Fugitives, des Challenges, des Contrats, et bien plus encore.