HITMAN World of Assassination - Le Chiffre est la nouvelle Cible Fugitive

Ayant marqué les fans de la licence James Bond dans son rôle de Le Chiffre dans Casino Royal, Mads Mikkelsen reprend son rôle emblématique dans HITMAN World of Assassination en devenant la nouvelle Cible Fugitive pour une durée limitée. La mission “Le Banquier” est disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents du vendredi 6 juin au lundi 6 juillet .

Mads Mikkelsen reprend son rôle de Le Chiffre, l’iconique banquier privé du milieu criminel, connu pour sa maîtrise des jeux de hasard et des probabilités. Un récent investissement raté l’a plongé dans une situation critique, avec la perte de sommes colossales, à la fois légales et illicites. Dans une tentative désespérée de se renflouer, il organise une partie de poker à très hauts enjeux au Casino Monarchique, à Paris. L’Agent 47 est chargé d’infiltrer cet événement et devra trouver un moyen d’atteindre sa cible pour empêcher que le chaos ne se propage à l’échelle mondiale.

Pour célébrer la récente annonce de 007 First Light, les joueurs qui participeront à la mission Cible Fugitive « Le Banquier » et qui possèdent un compte IOI recevront un costume exclusif à débloquer dans 007 First Light, le jeu d’action-aventure narratif en vue à la troisième personne d’IO Interactive, proposant une histoire originale et inédite de James Bond, dont la sortie est prévue en 2026. (Le costume Casino sera visible sur le compte IOI des joueurs à une date ultérieure.)