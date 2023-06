Headbangers: Rhythm Royale - Le Battle Royale musical des Français de chez Glee-Cheese Studio fait le plein d'infos et dévoile du Cross-play

Annoncé lors du Future Game Show 2023 , le nouveau jeu des Français de chez Glee-Cheese Studio (déjà derrière A Musical Story), Headbangers: Rhythm Royale a profité du calme avant la tempête pour dévoiler un maximum d'informations sur sa page Steam. Nous y apprenons notamment que :

De quoi titiller notre curiosité. Pour en savoir plus sur Glee-Cheese Studio n'hésitez pas à lire l'interview que nous avons réalisé du studio à l'occasion de la sortie d'A Musical Story (cliquez-ici pour lire l'entretien complet).

Avez-vous déjà regardé un pigeon en vous demandant ce qui pouvait bien se passer dans sa tête ?



Eh bien, plus la peine de vous poser la question ! Avec Headbangers, vous et 29 autres joueurs allez vous transformer en pigeons pour livrer bataille lors de défis rythmiques qui permettront de couronner le maître de Headbanger.



Affrontez les autres joueurs dans des mini-jeux musicaux qui vont en faire voir de toutes les couleurs à vos cellules grises, atomisez vos concurrents à grands coups de powerups et collectez des miettes pour personnaliser votre pigeon rien qu'à vous !

Caractéristiques du gameplay :

Mini-jeux :

Réunissez vos copains et livrez une lutte farouche dans des mini-jeux joyeusement délirants en mode multijoueur en ligne cross-platform. Avec 23 mini-jeux sur 4 manches, chaque niveau de Headbangers recèle un nouveau défi avec une surprise tout aussi stimulante que... surprenante ! Chaque manche gagne en difficulté, avec la frénésie musicale qui monte crescendo, jusqu'à l'apothéose de la dernière manche ! Alors restez Cool Roucoule et allez donc chercher ces morceaux de pain illico presto !



Personnalisation :

Concevez votre pigeon grâce à des centaines d'objets uniques, dont des tenues, des couvre-chefs, des lunettes, des voix, des provocations et bien plus encore. Lors de chaque partie que vous disputez, vous gagnez des miettes que vous pouvez dépenser dans la boutique pour acheter des costumes entiers, des objets de costumes, des provocations, des sons et bien plus encore ! Votre pigeon n'est autre qu'une toile vierge sur laquelle vous êtes libre d'entremêler différents éléments pour donner vie à votre chef-d'œuvre : le pigeon suprême, au même titre que les célèbres peintres Pigecasso et Claude Moineau.



Vous caracolez en tête du classement ? Vous avez battu vos amis à plates coutures ? N'hésitez pas à prendre les miettes que vous avez gagnées à la sueur de vos ailes, et à les dépenser pour acheter des provocations en jeu et jouer les fiers-à-bras devant les autres pigeons ! Les victoires n'en seront que plus délicieuses !



Progression :

Relevez des défis avec succès pour débloquer la personnalisation de votre pigeon et progresser au sein du battle pass en jeu. Collecter des miettes et de l'EXP via les powerups du jeu et les manches bonus, ou encore terminer des manches avec brio vous aidera à devenir l'oiseau le plus élégant de la volée !



Cross-play + Multijoueur :

Disputez des parties pouvant accueillir jusqu'à 30 pigeons sur n'importe quelle plateforme. Quel que soit l'appareil de prédilection de votre ami, vous pouvez vous retrouver et vous affronter pour découvrir qui sera le grand maître de Headbanger !