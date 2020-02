Hatsune Miku Mega Mix en demo sur Nintendo Switch

Ce matin, on vous expliquait que Hatsune Miku : Project DIVA MegaMix qui vient de sortir au Japon aura droit à un season pass (voir ici.) Mais le jeu vient aussi de recevoir une démo sur l'eShop japonais de la Nintendo Switch. Si on espère que SEGA publiera cette démo lors de la sortie du jeu en Occident, logiquement, plus tard cette année, en attendant vous pouvez déjà l'essayer, même avec une Nintendo Switch européenne en créant simplement un compte Nintendo japonais. Vous pourrez ainsi vous entraîner sur deux morceaux envoûtant du répertoire de la belle Hatsune.

Pour voir à quoi cela ressemble retrouvez notre vidéo de notre première partie sur Hatsune Miku : Project DIVA MegaMix.