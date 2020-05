Hatsune Miku : Project DIVA Mega Mix pose ses valises sur Nintendo Switch

Avis aux fans de Vocaloid, Hatsune Miku et sa bande viennent enfin de déposer leurs bagages sur Nintendo Switch avec Hatsune Miku : Project DIVA Mega Mix. Pour rappel, ce nouvel opus propose aux joueurs un nouveau moteur graphique plus cartoon, ainsi qu'un nouveau gameplay en plus du classique mode arcade, tirant parti des gyroscopes des Joy-con : le Mix Mode. Avec plus de 100 musiques au compteur, il vous est également possible d'acquérir pour 29.99€ le Mega Pack contenant les 6 DLC contenant chacun 6 musiques, soit 36 musiques supplémentaires.

De plus, les personnes ayant précommandé le jeu avant le 15 mai ont accès à 4 musiques gratuites supplémentaires :

The secret garden par Kosaki Satoru

Look This Way, Baby par ryo

Sekiranun Graffiti par ryo

Yumeyume par DECO*27