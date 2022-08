Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix dévoile un nouveau gros DLC ajoutant 72 musiques supplémentaires

Episode exclusif à la Nintendo Switch, Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix est à ce jour l'épisode le plus généreux sur une plateforme Nintendo en terme de contenu musical avec 179 musiques, DLC inclus. Et pourtant, SEGA vient de confirmer la sortie ce jour d'un tout nouveau DLC baptisé DLC Bundle 3 qui comprend pas moins de 72 chansons supplémentaires dont les titres suivants :

Ce nouveau DLC vous est proposé dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 34,99€. Prévoyez suffisamment de place sur votre console et/ou votre carte mémoire, ce petit requiert près de 20 Go d'espace de stockage ! Pour rappel si vous ne lavez pas encore lu, notre test est disponible juste-ici !

À Propos de Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix

La pop star virtuelle la plus célèbre du monde revient sous le feu des projecteurs avec un jeu de rythme survolté. Boosté par une tracklist XXL et une garde robe particulièrement fournie, cette tournée exceptionnelle mettant en scène Miku et ses amis n’attend que vous pour démarrer !

Toutes les informations sur Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mixsont disponibles sur le site officiel.