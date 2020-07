Hatsune Miku : Project Diva Mega Mix - Le jeu vendu à 400.000 unités dans le monde

Disponible depuis le 15 mai 2020, Hatsune Miku : Project Diva Mega Mix est un jeu de rythme mettant en avant la célèbre diva aux couettes turquoises accompagnée de ses amis. Proposant une centaine de musiques incluant les plus gros succès des nos chanteurs virtuels, mais aussi quelques nouveautés, il n'en reste pas moins que Hatsune Miku : Project Diva Mega Mix demeure un jeu de niche.

Et pourtant, durant leur dernier stream live, SEGA a annoncé que le jeu avait réussi à trouver 400.000 acquéreurs à travers le monde. Il n'a pas été précisé en revanche sur ces ventes la répartition des chiffres, ainsi que les plateformes les plus performantes. En tout cas, ce chiffre reste une bonne nouvelle, et devrait motiver SEGA à continuer de développer la licence et de la porter en Occident, où les Divas gagnent en popularité d'année en année.