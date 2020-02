Hatsune Miku : Project DIVA MegaMix aura le droit à son Season Pass

Alors que Hatsune Miku : Project DIVA MegaMix est disponible aujourd'hui au Japon sous le nom Hatsune Miku : Project Diva Mega39's, SEGA vient de faire une annonce qui risque de faire grincer les dents des fans. En plus du contenu de base, un Season Pass est également disponible à la vente au prix de 4.500 Yens (environs 38€). Ce dernier sera divisé en 6 packs musicaux qui sortiront d'ici au mois de mai 2020.

A noter que le premier pack est d'ores et déjà disponible, et contient les éléments suivants :

Songs “Musunde Hiraite Rasetsu to Mukuro” (musique et lyrics de Hachi)

“Electro Saturator” (musique et lyrics de tilt-six)

“Roshin Yuukai” (musique de iroha (sasaki) et lyrics de kuma (alfred))

“Double Lariat” (musique et lyrics de Ago Aniki)

“Hai wa Hai ni” (musique de Tennen et lyrics de Niboshi)

“Kowase Kowase” (musique et lyrics de E.L.V.N) Modules (Costumes) Hatsune Miku : “Rasetsu to Mukuro (Demons and The Dead)”

Kagamine Rin : “Reactor”

Kaito : “Requiem”

Meiko : “Blazing”

Si l'ajout de nouveaux titres est toujours une bonne chose, il est tout de même frustrant de repasser à la caisse pour des musiques qui ont déjà été (très) largement exploitées dans les précédents opus de la licence Project Diva, et incluse dans les jeux de base qui plus est ! Il ne reste plus qu'aux fans européens d'attendre la date de sortie européenne de Hatsune Miku : Project DIVA MegaMix, ou pour les plus courageux, opter pour l'achat de la version japonaise, en dématérialisé via l'eShop Japonais, ou en version physique en passant par un revendeur comme Play-Asia.

Il ne reste plus qu'à voir si ces DLC feront également le voyage jusqu'en occident. Pour ceux ne connaissant pas les musiques en question, vous trouverez ci-dessous des clips issus des épisodes précédents.

