Harry Potter: Quidditch Champions officiellement dévoilé par Warner Bros.

Alors que les joueurs Nintendo Switch sont encore dans l'attente (l'espoir?) de voir un jour débarquer Hogwarts Legacy sur leurs consoles hybride, Warner Bros. Games vient de sortir un nouveau jeu de son Choixpeau. Rangé au placard à balais lors du développement de Hogwarts Legacy, le Quidditch, sport emblématique de la licence de J. K. Rowling, va finalement avoir le droit à son propre jeu sobrement intitulé Harry Potter: Quidditch Champions. Le titre est développé par Portkey Games, et est présenté comme un jeu en ligne compétitif où les joueurs enfourcherons leur balais pour dégendre les couleurs de leurs maisons préférées. Pour le moment, nous savons que le titre sortira sur PC et consoles (par encore de détail sur ces dernières), et qu'une connexion internet sera nécessaire pour jouer au jeu.