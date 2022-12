Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sortira sur Nintendo Switch en juillet

Jusqu'ici sans date de sortie précise, ce qui laissait présager du pire, la version Nintendo Switch d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le RPG dans le monde d'Harry Potter, vient de dévoiler sa date de sortie. Nous serons évidemment les derniers servis puisque le titre de Warner Bros Games sortira sur la console hybride le 25 juillet prochain , soit quelque temps après les versions old gen PlayStation 4 et Xbox One qui débarqueront le 4 avril prochain . Enfin, ce sont comme prévu les versions PlayStation 5, Xbox Series et PC du jeu qui ouvriront le bal dès le 10 février (avec un accès au jeu dès le 7 février pour les acheteurs de l'édition Deluxe du jeu).

À l'heure actuelle nous n'avons toujours pas vu la version Nintendo Switch en action et il y a fort à parier que les concessions faites par Warner Bros Games pour sortir le jeu en vraie version et non en version Cloud devraient piquer les yeux. Néanmoins nous attendrons les premières images du jeu pour en juger.