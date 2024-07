Harry Potter: Champions de Quidditch dévoile son premier trailer de gameplay

Si vous êtes un vieux de la vieille, vous vous souvenez peut-être d'Harry Potter : Coupe du monde de Quidditch, un "petit" jeu sorti en 2003 sur PS2 et GameCube permettant de s'essayer au sport iconique créé par J.K. Rowling pour sa célèbre série de livres / films.

Plus de 20 ans plus tard (et oui, déjà !) il est temps de ressortir les balais du placard pour un nouveau tour de piste dans les airs avec Harry Potter : Champions de Quidditch. Le jeu est attendu à la rentrée sur de nombreuses plateformes et d'ici la fin de l'année sur Nintendo Switch.

En attendant d'autres détails, retrouvez un premier trailer de Harry Potter : Champions de Quidditch et une présentation complète du jeu.

Harry Potter : Champions de Quidditch sera disponible en version numérique le 3 septembre 2024 et en version physique le 8 novembre 2024 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One au prix de 29,99€ .Pour le moment, la version Nintendo Switch du jeu n'est pas datée mais elle devrait être disponible avant la fin de l'année . Le jeu aura droit a une édition Deluxe (pour 39,99€ ) dont vous pouvez retrouver le détail ci-dessous.

​L'Édition Deluxe contient le jeu de base, les packs des Maisons Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle, Gryffondor, et 2 000 pièces d’or à dépenser dans le jeu. (L'or ne se gagne qu'en progressant dans le jeu.)

​Le pack de la Maison Serpentard contient : Skin de balai Chasse-orage Ouragan (Serpentard)

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serpentard)

Emblème de blason de la maison Serpentard​ Le pack de la Maison Poufsouffle contient : Skin de balai Chasse-orage Tempête de sable (Poufsouffle)

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Poufsouffle)

Emblème de blason de la maison Poufsouffle ​ Le pack de la Maison Serdaigle contient : Skin de balai Chasse-orage Cyclone (Serdaigle)

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serdaigle)

Emblème de blason de la maison Serdaigle ​ Le pack de la Maison Gryffondor contient : Skin de balai Chasse-orage Tempête de feu (Gryffondor)

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Gryffondor)

Emblème de blason de la maison Gryffondor