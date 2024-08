Harry Potter : Champions de Quidditch - Découvrez le trailer officiel

Grand absent de Hogwarts Legacy, le Quidditch est de retour sur consoles de jeu avec la sortie de Harry Potter : Champions de Quidditch. Si la sortie de la version dédiée à la Nintendo Switch est repoussée à la fin de l'année, nous pouvons tout de même apprécier le trailer officiel du jeu dévoilé par Warner Bros. Games.

Dans cette nouvelle vidéo, les fans peuvent en apprendre davantage sur ce sport magique au rythme effréné, qui a déjà captivé le public dans les livres et les films Harry Potter. Harry Potter : Champions de Quidditch permet aux joueurs de personnaliser leur propre avatar ou d'incarner des personnages célèbres dans le monde des sorciers, notamment Harry Potter, les jumeaux Weasley ou Sebastian Pallow, pour n'en citer que quelques-uns, alors qu'ils s'envolent pour représenter la fierté de leur maison sur le terrain.

Proposant des lieux, des personnages et des références emblématiques du monde des sorciers, Harry Potter : Champions de Quidditch permet de goûter au frisson du vol en balai dans des arènes légendaires en tant que batteur, poursuiveur, gardien ou attrapeur dans une variété de modes, dont le mode carrière solo, multijoueur compétitif ou coop en ligne. Des matchs au Terrier des Weasley aux affrontements de haut niveau de la Coupe du Monde de Quidditch, les joueurs prendront leur envol dans des arènes légendaires en incarnant - ou en affrontant - des personnages emblématiques tels que Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Ginny Weasley, Drago Malefoy, Cho Chang et bien d'autres encore. Et en cadeau spécial, les joueurs qui possèdent Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard recevront le Pack Legacy bonus* lorsqu'ils téléchargeront Harry Potter : Champions de Quidditch, en plus de se connecter à leur compte WB Games.