Harry Potter : Champions de Quidditch sera disponible à la rentrée sur Nintendo Switch

Annoncé en avril 2023 par Warner Bros. Games, Harry Potter : Champions de Quidditch s'est de nouveau fait remarqué en ce début de mois de juin. Développé par Unbroken Studios et édité par Warner Bros. Games sous le label Portkey Games, le jeu de sport magique sortira dans le monde entier le 3 septembre 2024 au prix de 29,99 € (prix de vente suggéré) sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC (Steam et Epic Games Store). Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Proposant des lieux, des personnages et des références emblématiques du Monde des Sorciers que les fans vont adorer, Harry Potter : Champions de Quidditch met en scène le plaisir de voler dans des arènes légendaires en tant que Batteur, Poursuiveur, Gardien ou Attrapeur dans une variété de modes. Des batailles dans la cour du Terrier des Weasley aux affrontements de haut niveau de la Coupe du Monde de Quidditch, les joueurs prendront leur envol dans des arènes légendaires en incarnant - ou en affrontant - des personnages emblématiques tels que Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger et bien d'autres encore. Et comme cadeau spécial, les joueurs qui possèdent Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard recevront en bonus le Pack Legacy** en téléchargeant Harry Potter : Champions de Quidditch et en se connectant à leur compte WB Games. ​