Harry Potter : Champions de Quidditch dévoile les terrains des différentes écoles

Attendu d'ici la fin de l'année sur Nintendo Switch (en dématérialisé uniquement) et sur supports concurrents à partir du 3 septembre en dématérialisé, Harry Potter : Champions de Quidditch profite de ce mois d'août pour nous offrir un nouveau trailer. Ce dernier nous propose de découvrir les différents terrains des écoles du tournoi des Trois Sorciers. Nous vous laissons découvrir ladite vidéo ci-dessous, en attendant la sortie officielle du jeu, nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

Au travers des lieux, personnages et références emblématiques du monde des sorciers qui raviront les fans, Harry Potter : Champions de Quidditch permet de goûter au frisson du vol en balai dans des arènes légendaires en tant que batteur, poursuiveur, gardien ou attrapeur dans une variété de modes (en solo, en multijoueur compétitif ou en co-op en ligne). Entre les matchs amicaux au Terrier des Weasley et les affrontements sous haute tension lors de la coupe du monde de Quidditch, les joueurs sillonneront les cieux dans des arènes légendaires, en incarnant ou en affrontant des personnages emblématiques, comme Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger et bien d'autres encore. Et en cadeau spécial, les joueurs qui possèdent Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard recevront le Pack Legacy bonus* lorsqu'ils téléchargeront Harry Potter : Champions de Quidditch avant de se connecter à leur compte WB Games.

Harry Potter: Champions de Quidditch sortira sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, et PC (Steam et Epic Games Store) le 3 septembre 2024 en éditions numériques Standard et Deluxe. L'édition physique Deluxe sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X et Xbox One le 8 novembre 2024. L'édition pour la console Nintendo Switch™ sortira en fin d’année 2024. Les joueurs peuvent vérifier auprès de leurs revendeurs la disponibilité des pré-commandes pour les éditions Deluxe physiques. De plus, l'édition Standard de Harry Potter : Champions de Quidditch sera disponible gratuitement pour les abonnés PlayStation®Plus du 3 au 30 septembre 2024.** Le skin de balai Éclair de feu Suprême sera aussi disponible en tant que pack téléchargeable, disponible au cours de cette période pour les abonnés PlayStation®Plus. Les abonnés PlayStation®Plus qui téléchargent le jeu à cette période auront accès au jeu tant qu'ils resteront abonnés.