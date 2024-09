Harry Potter: Champions de Quidditch dévoile davantage de son gameplay en vidéo

Alors que ce 2 septembre signe la rentrée pour de nombreux élèves, Poudlard prépare également sa rentrée avec une nouvelle vidéo de Harry Potter: Champions de Quidditch. Cette dernière mise en ligne par Warner Bros. Games permet aux joueurs de découvrir de nouveaux extraits de gameplay, à commencer par le mode JcJ, les options de personnalisations, les arbres de compétences et autres améliorations de balais. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous. Pour rappel, la version Nintendo Switch de Harry Potter: Champions de Quidditch est attendu dans le courant de l'année 2024 sans plus de précisions.

En mode Carrière, les joueurs commencent leur aventure au Terrier des Weasley, dans la Coupe du Jardin, puis relèvent le défi de la Coupe des Quatre Maisons de Poudlard, où ils doivent choisir leur maison et affronter des personnages familiers comme Cedric Diggory et Drago Malfoy. Ensuite, les joueurs représenteront une des trois grandes écoles de sorciers, l’académie de magie Beauxbâtons, l’institut Durmstrang ou l’école de sorcellerie de Poudlard dans la célèbre épreuve de Quidditch du Tournoi des Trois Sorciers. Enfin, ils relèveront le défi ultime du Quidditch au niveau mondial, en participant à la Coupe du Monde de Quidditch.

​Dans le mode JcJ, chaque joueur contrôle l’un des poursuiveurs de l’équipe, plus un rôle de leur choix entre poursuiveur, gardien, batteur ou attrapeur. Les joueurs peuvent adapter leur style de jeu en gagnant des points de compétence pour booster leurs statistiques et apprendre des mouvements spéciaux. Ils peuvent également améliorer leurs balais, en augmentant leur vitesse maximum, leur agilité, et plus encore. Le contenu du jeu peut uniquement être obtenu en progressant dans le jeu et ne peut pas être acheté avec de l’argent réel.