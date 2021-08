.hack//G.U. Last Recode obtient une classification ESRB sur Nintendo Switch

La licence .hack//G.U. Last Recode s'apprêterait-elle à débarquer sur Nintendo Switch ? C'est en tout cas ce que laisse penser la dernière entrée sur l'ESRB de Bandai Namco. Ce choix ne serait d'ailleurs pas dénué de bon sens car .hack//G.U. Last Recode est un épisode compilant les 3 épisodes originaux de la licence, ainsi qu'un quatrième exclusif :

Si l'on serait tenté de conseiller les joueurs d'attendre une confirmation de la part de Bandai Namco avant de savourer cette sortie, Ni No Kuni 2 avait également été teasé de la même manière il y a quelques semaines.

Reconnectez-vous à la trilogie .hack//G.U. et replongez dans "Le Monde". Aidez Haseo à retrouver Tri-Edge dans .hack//G.U. Last Recode. Nouveaux graphismes, gameplay amélioré et modes inédits!

Cette collection comprend les 3 titres originaux de .hack//G.U.: Rebirth, Reminisce et Redemption, restaurés et remasterisés. Elle inclut également un 4e volume exclusif inédit: .hack//G.U. Reconnection.



• 15 ans de .hack – Fêtez le 15e anniversaire de la célèbre franchise cross-media, sortie en 2002.



• Entièrement restaurée - Gameplay et cinématiques graphiquement améliorés en 1080p et 60fps



• Système amélioré - Un meilleur équilibre du combat et de la progression et une expérience optimale pour les débutants comme pour les vétérans.