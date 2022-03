.hack//G.U. Last Recode - La franchise culte de CyberConnect2 et Bandai Namco est disponible sur Nintendo Switch

Aperçu en août dernier sur le site de l'ESRB, l'arrivée de .hack//G.U. Last Recode sur Nintendo Switch n'est donc plus une hypothèse. Bandai Namco vient en effet de confirmer la sortie de la compilation ce vendredi 11 mars sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour rappel, cette compilation contient les trois opus principaux ainsi qu'un quatrième titre exclusif :

Proposé au prix de 49,99€ sur l'eShop, une version physique comme ce fut le cas pour la PS4 ne semble pas à l'ordre du jour. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous en français, ainsi qu'un descriptif complet.

Reconnectez-vous à .hack//G.U., un action RPG palpitant désormais disponible sur Nintendo Switch™ ! Cette compilation comprend les 4 titres .hack//G.U. (Rebirth, Reminisce, Redemption et Reconnection) réunis dans une même expérience.

Immergez-vous dans "The World", un VRMMORPG rempli de monstres où règnent la magie et le chaos. Accompagnez Haseo dans sa traque du légendaire Player Killer (PK) "Tri-Edge" qui est venu à bout de son amie Shino et l'a plongée dans le coma dans le monde réel.

Aventurez-vous dans le monde en ligne mystérieux de .hack et découvrez un RPG unique en son genre !

• 20e ANNIVERSAIRE DE .HACK

Fêtez le 20e anniversaire de cette franchise cross-média avec le premier jeu .hack sur Nintendo Switch™ !

• LE RETOUR DE LA SAGA G.U.

Comprend les 4 titres .hack//G.U. réunis en un seul jeu : Rebirth, Reminisce, Redemption et Reconnection.

• UNE GRANDE HISTOIRE

Plongez dans le monde de .hack et découvrez une histoire captivante et mystérieuse avec des personnages variés. Reconnection, le nouvel épilogue, ne manquera pas de ravir les fans de longue date ainsi que les nouveaux venus dans l'univers the .hack.

• UN GAMEPLAY CULTE

Trouvez de puissants équipements, recrutez des membres pour votre équipe et remportez la victoire dans des combats de boss épiques.