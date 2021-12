.hack/G.U. Last Recode débarque sur Nintendo Switch pour fêter les 20 ans de la licence

Bienvenue dans The World, le MMORPG emblématique de l'univers .hack/G.U. Alors que la licence fêtait son retour sur consoles concurrentes avec .hack/G.U. Last Recode, compilation regroupant les 3 titres Rebirth, Reminisce, Redemption, ainsi qu'un petit nouveau dénommé Reconnection, la version Switch n'avait malheureusement pas eu le droit à sa propre version. C'est désormais chose réglée puisque Bandai Namco vient de dévoiler par le biais d'une nouvelle vidéo la sortie de .hack/G.U. Last Recode sur Nintendo Switch pour le 11 mars 2022 , l'occasion de fêter comme il se doit le 20ème anniversaire de la licence. En attendant de plus amples informations, nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

En se reconnectant à la série .hack/G.U., le joueur incarnera Haseo, traquant le Player Killer Tri-Edge dans le but de venger son ami Shino, tué dans le jeu et dans le coma dans la vie réelle. Le remaster LAST RECODE, précédemment sorti sur PS4, comprend les 3 titres originaux Rebirth, Reminisce, Redemption et apporte une 4ème et dernière histoire, Reconnection, maintenant entièrement restaurée et remasterisée pour Nintendo Switch, afin de célébrer le 20ème anniversaire de la franchise. .hack/G.U. LAST RECODE sera disponible en version numérique le 11 mars 2022 sur Nintendo Switch.