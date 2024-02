Grounded - l'exclusivité Microsoft arrivera bel et bien sur Nintendo Switch

Développé par Obsidian Entertainment et jusqu'à présent exclusif à l'écosystème Xbox et sur PC, Grounded s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch dès le 16 avril prochain . Dans cette version coopérative de Chérie, j'ai rétréci les gosses, il vous faudra lutter contre toutes les forces démoniaques qui pullulent dans votre...jardin pour espérer un jour regagner votre taille normale. Les rumeurs avaient donc vu juste quant à l'arrivée du titre sur Nintendo Switch. Reste à voir quels seront les autres titres Xbox à débarquer après Grounded et Pentiment (aperçu pendant le direct) sur consoles Nintendo​.

TON JARDIN N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI DANGEREUX Le monde est un endroit vaste, beau et dangereux, surtout quand on a été réduit à la taille d’une fourmi. Explorez, construisez et survivez ensemble dans cette aventure coopérative de survie. Pourras-tu prospérer au milieu de ces hordes d’insectes géants, luttant pour survivre aux périls qui surviennent dans le jardin ?