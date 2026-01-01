Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok annonce une démo disponible dès aujourd’hui en téléchargement

à quelques semaines de sa date de sortie sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok continue de faire parler de lui avec notamment une troisième bande-annonce à découvrir ci-dessous. Dénommée « The Journey So Far », elle est accompagnée d'informations sur comment débloquer l'histoire d'Endless Ragnarok, ainsi que sur le tout nouveau mode de jeu, le Néant chaotique. Une nouvelle démo est également disponible en téléchargement pour vous permettre de découvrir dès à présent le début de l'aventure. Pour rappel, Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok est attendu pour le 9 juillet 2026 .

À propos de la démo

Cette démo, conçue pour permettre aux nouveaux joueurs de découvrir Relink, propose une partie du début de l'histoire principale et plusieurs personnages jouables. Chaque quête accomplie donne droit à des récompenses qui peuvent être utilisées dans le jeu complet.

Contenu de la démo*

Mode histoire : Découvrez les premières heures de l'histoire principale de Granblue Fantasy: Relink. Terminez le mode histoire pour obtenir des récompenses dans la version complète de Granblue Fantasy: Relink ou Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok.

Mode quête : Participez à des quêtes en solo ou avec d'autres joueurs. La fonctionnalité de matchmaking cross-play avec d'autres plateformes est disponible dans la démo, qui propose au total 4 quêtes différentes à découvrir. Terminez les 3 quêtes disponibles pour débloquer la 4e quête, « Flamboiement de Sephira », qui vous donnera accès aux Invocations, une toute nouvelle mécanique de combat. Une fois terminée, chaque quête vous offre des récompenses que vous pourrez utiliser dans la version complète de Granblue Fantasy: Relink ou Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok.

Modifications par rapport à la version bêta ouverte :

Dans la quête « Flamboiement de Sephira », les PV et l’ATT de l’ennemi Poupée rubis Aquila ont été réduits.

Les illustrations des personnages dans le menu principal ont été mises à jour.

Seofon a été ajouté en tant que personnage jouable. Le célèbre Souverain de la lame stellaire se débloque différemment de la plupart des personnages du jeu complet, mais les joueurs peuvent désormais l'essayer dans la démo.

Des correctifs ont été apportés pour résoudre les problèmes liés au matchmaking en mode coopératif.

Mode didacticiel : Apprenez les bases du gameplay, notamment comment contrôler les personnages pendant l'exploration et les combats.