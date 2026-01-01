Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok annoncé sur Nintendo Switch 2

C'est une autre surprise de ce Nintendo Direct Partner Showcase, Cygames va proposer aux possesseurs de Nintendo Switch 2 Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok. Attendu pour le 9 juillet 2026 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Granblue Fantasy: Relink arrive sur Nintendo Switch™ 2. Célèbre pour ses combats dynamiques, sa large sélection de personnages et son mode coopératif en ligne captivant, cette nouvelle édition de Relink offre davantage de contenu solo et multijoueur, permettant aux Navigateurs, novices comme vétérans, de vivre une aventure sans fin.

Caractéristiques de gameplay

Unissez-vous lors de combats palpitants.

Formez une équipe de quatre et plongez dans un RPG d'action épique. Chaque personnage possède son propre style de combat, offrant une grande variété de gameplay. Enchaînez les styles lors d'attaques combinées spectaculaires (attaques liées, chain bursts) pour des combats intenses. Grâce au mode Assistance, l'aventure est à la portée de tous.

Embarquez pour des quêtes coopératives variées.

Progressez dans l'histoire et débloquez une large sélection de quêtes : combats de boss uniques, vagues d'ennemis et plus encore. Jouables en solo ou en ligne jusqu'à quatre, elles s'adaptent à toutes les envies. Envie de détente ou de défis relevés ? Il y en a pour tous les goûts !

Endless Ragnarok, au-delà du firmament

Appelez des renforts.

Au cours de l'aventure, débloquez de puissantes invocations : équipez‑les et déclenchez‑les pour enrichir vos stratégies. Invoquées par Lyria, certaines se laissent contrôler directement. Quand les conditions sont réunies, attendez‑vous à une entrée en scène explosive avec le « Primal Burst », version améliorée du « Chain Burst ».

Toujours plus de contenus et de défis : l'aventure ne s’arrête jamais !