Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok - Découvrez Eustace en vidéo

Se présentant comme un jeu de type action RPG développé et édité par Cygames, Inc. jouable en solo ou en ligne jusqu'à quatre joueurs, Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok prépare sa sortie sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents pour le 9 juillet 2026 . En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date du jeu, mettant en avant le nouveau personnage Eustace.

Granblue Fantasy: Relink arrive sur Nintendo Switch™ 2. Célèbre pour ses combats dynamiques, sa large sélection de personnages et son mode coopératif en ligne captivant, cette nouvelle édition de Relink offre davantage de contenu solo et multijoueur, permettant aux Navigateurs, novices comme vétérans, de vivre une aventure sans fin.