Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok est disponible en précommande

L'éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. vient d'annoncer que les précommandes de l'action RPG à venir Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok ont débuté, le 14 mai 2026 et sont disponibles sur l'eShop de la Nintendo Switch 2. Attendu pour le 9 juillet 2026 , nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu, accompagné des dernières annonces en date. Si les versions physiques sont aussi censées être disponibles, nous n'avons, à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune boutique proposant le titre en précommande pour le moment.

Présentation de deux nouveaux personnages jouables et d'un nouvel ennemi

Fraux et Fediel complètent la liste des nouveaux personnages jouables d'Endless Ragnarok, portant le total à six. Elles s'ajoutent ainsi aux visages familiers de Relink, ce qui permettra aux joueurs de choisir parmi une impressionnante sélection de vingt-neuf personnages, chacun doté d'un style de jeu unique. Face à des ennemis jurés tels que Le Monde, l'union fera sans aucun doute la force.

Fraux (Voix : Azumi Asakura / Kelly Baskin)

Force dévastatrice

Enfant des cieux ayant lié un pacte avec la créature originelle The Devil, un apôtre des Arcarums qui oeuvrent en secret pour mettre à bas ce monde et en créer un nouveau.

Fediel (Voix : Asami Tano / Savy Des-Etages)

Le “Noir”, des Six dragons

L’un des Six dragons, êtres en dehors des lois, capables d’influer sur l’univers. Elle incarne l'obscurité et influence toutes choses, matérielles ou non.

Le Monde (Voix : Atsushi Ono / Kellen Goff)

Monde en gestation

L’une des créatures originelles d’Arcarum, qui aspire à la réforme du monde. Conçu autrefois par les Astraux, il a fini par développer une conscience propre et évoluer jusqu’à agir selon sa propre volonté.

Présentation des Invocations et du Néant Chaotique

Cette bande-annonce présente les deux nouvelles fonctionnalités à venir dans Endless Ragnarok.

Présentation des Invocations

Les Invocations ajoutent une nouvelle dimension stratégique aux combats

À mesure que l'histoire d'Endless Ragnarok progresse, les joueurs pourront s’équiper des invocations et les appeler sur le champ de bataille. Certaines peuvent être brièvement contrôlées, tandis que d'autres octroient des bonus à l'équipe.

Les invocations équipées confèrent également des bonus passifs, offrant ainsi un nouveau moyen de renforcer les capacités des personnages.

Contrairement aux autres invocations, certaines telles que Lucilius et Rolan présentées dans la vidéo d'aperçu possèdent des capacités de combat bien supérieures. Ces puissantes invocations se manient de la même manière que les personnages jouables.

Invocations spéciales contrôlables

Lucilius (Voix : Takahiro Sakurai / Sean Chiplock)

Père des créatures originelles

Chercheur doté d'une intelligence hors du commun, cet Astral fomenta une révolte contre les dieux. Sa tête a depuis été transplantée sur le corps de sa plus belle création, Lucifer, dont il a acquis la puissance dévastatrice.

Rolan (Voix : Hiroshi Kamiya / Sean Chiplock)

M. Répare-tout de l'au-delà

Ce noble individu a fait des cieux de l’ouest son foyer. Après votre première rencontre, fortuite, il décide de vous accompagner dans votre périple pour un temps.

Portez le coup de grâce avec un Primal burst Lyria peut elle-même invoquer une créature originelle pour anéantir ses ennemis grâce à une attaque supplémentaire dévastatrice appelée primal burst. Le processus se déroule en deux étapes : Lyria se tient prête à invoquer une créature originelle lorsque l’équipe entre en mode Durée du Lien. Ensuite, une fois que les quatre membres de l'équipe ont exécuté un Full Burst en utilisant leurs Arts Céleste à la suite, Lyria invoque la créature originelle pour infliger des dégâts supplémentaires.

Où et quand utiliser les Invocations ? Après avoir terminé l'histoire principale de Relink et progressé davantage dans l'intrigue d'Endless Ragnarok, les joueurs débloqueront les quêtes de difficulté Chaos. Les invocations ne peuvent être utilisées que dans les quêtes de niveau Chaos ou supérieur.

Plongée dans le Néant Chaotique

Qu’est-ce que le Néant Chaotique ? Le Néant Chaotique est un nouveau mode solo proposant une succession de zones générées aléatoirement, où les joueurs doivent affronter des monstres et faire des choix stratégiques pour atteindre la fin du parcours. Les joueurs accèdent au Néant Chaotique par de mystérieux portails situés à Séminaria et au Temple de Tredame. Après avoir nettoyé une zone, les joueurs choisissent la destination suivante. Avant d'entrer dans une nouvelle zone, ils sélectionnent une amélioration spéciale qui reste active jusqu'à la sortie du Néant Chaotique, offrant ainsi une toute nouvelle manière de jouer.

Récompenses pour avoir fini une session de Néant Chaotique Pour terminer une session de Néant Chaotique, les joueurs doivent vaincre un boss tapi dans la zone finale. Sa défaite octroie une multitude de matériaux pour améliorer les armes et les sceaux. Les joueurs en quête d'aventures en solo ou désireux de renforcer leurs personnages trouveront leur bonheur dans le Néant Chaotique.

Variété de Néants Chaotiques et bonus uniques Chaque fois que les joueurs pénètrent dans le Néant Chaotique, l'ordre des zones change. Cependant, toutes les zones ne comportent pas nécessairement des objectifs axés sur le combat. Certaines ne contiennent que des coffres au trésor, tandis que dans d'autres, les joueurs pourront rencontrer des monstres rares. En parcourant le Néant Chaotique, les joueurs gagnent des points Néant Chaotique et des points Arcane du domaine, qu’ils peuvent dépenser pour acquérir des bonus utiles. Ces bonus ne s'appliquent que dans le Néant Chaotique.