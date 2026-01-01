Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok annonce de nouveaux bonus promotionnels pour les joueurs

Attendu pour cette fin de semaine sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, l'éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. vient d’annoncer de nouvelles informations à propos des avantages promotionnels de l’action RPG Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok. Des bonus seront disponibles pour ceux qui associeront Endless Ragnarok à leur compte Cygames ID, ainsi que pour ceux qui joueront à d’autres titres de la série Granblue Fantasy. Cygames organisera également divers événements sur les réseaux sociaux ainsi qu’un live spécial le 8 juillet, au cours duquel davantage d’informations sur le titre seront dévoilées.

À propos des bonus d’association et des récompenses collaboratives

En plus des bonus d'association de Cygames ID*, des récompenses supplémentaires sont proposées aux utilisateurs du jeu mobile Granblue Fantasy ainsi que de la version Steam ou du jeu de combat dérivé Granblue Fantasy Versus: Rising (disponible sur consoles et PC). Ces bonus peuvent être obtenus dans chaque titre.

Bonus d'association de Cygames ID

Associez Granblue Fantasy: Relink ou Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok à votre Cygames ID pour recevoir des récompenses exclusives en jeu.

Récompenses d'Endless Ragnarok :

Récompenses : Acier damassé x1

Acier damassé x1 Comment récupérer les récompenses : Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de Cygames ID.

Récompenses d'association de Granblue Fantasy

Vous pouvez récupérer les récompenses en associant Granblue Fantasy et Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok à votre Cygames ID. Les récompenses sont disponibles dans les deux jeux.

Récompenses d'Endless Ragnarok :

Récompenses : Acier damassé x1, Cœur d'argent x10

Acier damassé x1, Cœur d'argent x10 Comment récupérer les récompenses : Vous pouvez obtenir les récompenses via l'option Récupérer le contenu téléchargeable et Récompenses du Bazar de Cielo (Cielocarta).

Récompenses de Granblue Fantasy :

Récompenses : Ticket de tirage bonus Endless Ragnarok, Conquérant suprême (une invocation SSR de la collection Providence)

Ticket de tirage bonus Endless Ragnarok, Conquérant suprême (une invocation SSR de la collection Providence) Comment récupérer les récompenses : Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de Cygames ID.

Récompenses collaboratives Granblue Fantasy Versus: Rising

Vous pouvez obtenir les bonus d’association en jouant à Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok et Granblue Fantasy Versus: Rising sur une même plateforme. Nous vous communiquerons plus de détails ultérieurement.

Les joueurs ayant acheté les deux titres sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ 2 ou Steam® pourront obtenir ces bonus si les données de sauvegarde des deux jeux sont enregistrées sur la même console ou le même PC. Les bonus pourront être récupérés dès la sortie de Granblue Fantasy Versus: Rising sur Nintendo Switch™ 2.

Diffusion d'un livestream spécial en direct

Le livestream** sera diffusé le 8 juillet à 13 heures, la veille de la sortie du jeu. Les développeurs d’Endless Ragnarok présenteront le titre dans ses grandes lignes, liront en détail les notes de mise à jour et dévoileront même des informations inédites.

Informations sur le livestream :

Heure : Le 8 juillet à 13h

Le 8 juillet à 13h Plates-formes : Les comptes YouTube et X officiels d'Endless Ragnarok

Événements sur les réseaux sociaux

Jeu-concours avec compte à rebours avant la sortie :

À l’approche de la sortie de Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, Cygames offrira des cartes-cadeaux GoGift à dix heureux gagnants sur son compte X officiel (@relink_official) jusqu’au 8 juillet 2026. Pour participer au jeu-concours, il suffit de suivre le compte et de republier la publication de l’événement en cité et en incluant le hashtag de l’événement. Pour plus de détails concernant les conditions de participation, consultez le compte X d’ Endless Ragnarok ou rendez-vous sur la page Actualités du site officiel .

Granblue Fantasy: The Animation en accès gratuit pour une durée limitée

Pour aider les nouveaux venus à se familiariser avec l'histoire et l'univers de Granblue Fantasy, les épisodes 1 à 7 de Granblue Fantasy: The Animation***seront accessibles gratuitement jusqu’au 31 juillet sur la chaîne YouTube officielle de Cygames .

Le manga Granblue Fantasy en accès gratuit pour une durée limitée

Le premier tome du manga Granblue Fantasy, qui comprend les chapitres 1 à 5, est accessible gratuitement jusqu'au 31 juillet sur le site officiel de Kodansha .

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok est un jeu de type action RPG développé et édité par Cygames, Inc. jouable en solo ou en ligne jusqu'à quatre joueurs et prévu le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®. Le titre sera vendu au prix de 59,99 € en édition standard et 79,99 € en édition spéciale, tandis que la mise à niveau payante sera vendue au prix de 29,99 € en édition standard et 54,99 € en édition spéciale.