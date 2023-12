Golden Sun - Dernier jour pour participer au financement participatif du guide de l'Ecureuil Noir

RPG signé Camelot qui a su enchanter les possesseurs de GBA lors de sa sortie en 2001 au Japon et en 2002 en France, Golden Sun nous conte l'histoire de Vlad et de ses compagnons, partis dans une quête de restauration du monde qui les fera voyager aux 4 coins de Weyard. Si l'envie vous prend de vous refaire le jeu original, mais que vous ne souhaitez pas passer à côté de l'emplacement des Djinns et des meilleurs équipements du jeu, La maison d'édition L'Ecureuil Noir vous propose de financer son dernier financement participatif pour la création d'un guide dédié. La campagne Ulule du projet est actuellement en prolongation, et vous pouvez participer si vous le souhaiter jusqu'à demain 29 décembre 2023 . Pour obtenir une copie du livre, il vous faudra dépenser 39€.

Source : Ulule