Gods & Monsters d'Ubisoft se nomme peut-être désormais Immortals: Fenyx Rising

Depuis sa présentation par Ubisoft à l'E3 2019, le jeu Gods & Monsters,est souvent décrit comme un mix de The Legend of Zelda Breath of The Wild et d' Assassin's Creed...Cependant, en juin dernier, suite à la mise en ligne accidentelle d'une version alpha du jeu, Ubisoft avait expliqué qu e le jeu avait depuis radicalement changé et qu'il allait même avoir droit à un nouveau titre... Si depuis Ubisoft n'a pas donné plus de détails sur ce nouveau titre, on découvre aujourd'hui que l'organisme de classification des jeux à Taiwan a récemment listé un nouveau jeu d'Ubisoft prévu sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch et nommé Immortals: Fenyx Rising.

Alors, Immortals: Fenyx Rising est-il le nouveau nom de Gods & Monsters ? Le prochain Ubisoft Forward de septembre pourrait lever le voile...

