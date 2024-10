Gibbon: Beyond the Trees s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti en 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Gibbon: Beyond the Trees va avoir le droit à un second souffle de vie grâce à un partenariat entre Super Rare Games et Broken Rules. Le titre aura effectivement le droit à une version physique disponible en édition physique en exclusivité sur la boutique en ligne de Super Rare Games. Cette édition sera disponible à partir du 10 octobre 2024 à 19h00 heure de Paris, et sera limitée à 3000 unités.

Gibbon: Beyond the Trees est une aventure dessinée à la main qui suit l'histoire d'un gibbon perdu qui se lance dans un dangereux voyage vers des terres inconnues. Courez vers la liberté en mode libération, ou plongez dans un récit d'une heure racontant la lutte réelle vécue par les animaux à travers le monde. Maîtrisez l'art de la brachiation (déplacement de branche en branche) à grande vitesse du gibbon, avancez de plus en plus vite, en réalisant des sauts périlleux spectaculaires et en vous lançant plus haut et plus loin dans les airs avec l'aide de vos compagnons gibbons. Ressentez l'euphorie de la vie dans une jungle sauvage.