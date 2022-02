Gibbon : Beyond the Trees s'offre une nouvelle bande-annonce de gameplay

Développé par Broken Rules à qui l'on doit Old Man's Journey et ELOH, le jeu Gibbon : Beyond the Trees vient de sortie sur Apple Arcade. En attendant de pouvoir découvrir le titre sur Nintendo Switch un peu plus tard cette année , nous vous laissons découvrir la bande-annonce de lancement du titre.

À propos du jeu : Plongez dans la vie d'un gibbon perdu alors qu'il s'embarque dans un dangereux voyage vers des terres inconnues, doublé d’une trame narrative touchante sur les créatures en voie de disparition dans le monde entier. Maîtrisez l'art de la brachiation (se balancer de branche en branche) à grande vitesse, prenez de l'élan, effectuez des sauts périlleux spectaculaires et lancez-vous de plus en plus haut dans les airs grâce à vos compagnons singes, et ressentez le frisson et la joie de traverser une jungle sauvage. Gibbon: Beyond the Trees traite de problèmes environnementaux réels, comme la déforestation, le braconnage et le changement climatique qui menacent la vie des gibbons. Points clés du jeu : Maîtrisez des mouvements dynamiques et fluides basés sur la brachiation, tout comme les vrais singes.

Prenez de l'élan grâce à des sauts acrobatiques éblouissants, notamment en vous lançant en l'air depuis les mains d'un autre gibbon.

Découvrez l'histoire émouvante d'une famille de gibbons qui tente de survivre face à la menace humaine.

Jouez une aventure d'une heure en mode histoire, ou courez vers la liberté à travers une jungle générée de manière procédurale en mode libération.

De superbes graphismes en 2D peints à la main qui donnent vie à un monde en voie de disparition.

Explorez des environnements variés, des jungles sauvages de l'Asie du Sud-Est au monde hostile des humains.