Gibbon : Beyond the Trees - découvrez notre gameplay du début du jeu

Shadowdroppé après le dernier Nintendo Indie World, Gibbon : Beyond The Trees n'avait malheureusement pas eu le droit à son segment complet de l'événement et avait du se contenter de quelques extraits lors du bouquet final. Disponible sur Nintendo Switch depuis le 11 mai dernier , Gibbon est un titre à vertue éducative sur l'environnement, la menace qui plane sur les Gibbon et sur leur environnement.

Le dernier bébé de Broken Rules à qui nous devons déjà Old Man's Journey et ELOH a su marquer les esprits par ses graphismes, son propos et ses thématiques. Nous vous proposons aujourd'hui, en attendant son test complet à retrouver sur le site, de visionner les premières minutes du jeu afin d'avoir un meilleur aperçu du titre.