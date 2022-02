Gibbon : Beyond The Trees Broken Rules dévoile son nouveau projet

Après la sortie de Old Man's Journey qui a été salué par la critique et remporté deux fois le prix Apple Design Award, le studio Broken Rules est de retour avec son nouveau projet : Old Man's Journey, Attendu pour le 25 février sur Apple Arcade, le jeu d'aventure profitera également d'une sortie sur PC et Nintendo Switch un peu plus tard dans l'année. En attendant, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Résumé de l'annonce :

Broken Rules, développeur indépendant autrichien et double lauréat de l'Apple Design Award (Old Man's Journey, ELOH), annonce aujourd'hui son dernier projet : Gibbon : Beyond the Trees, une aventure écologique dessinée à la main. Le jeu sera lancé en exclusivité le 25 février sur Apple Arcade, et plus tard cette année sur Nintendo Switch et PC.

À propos du jeu :

Plongez dans la vie d'un gibbon perdu alors qu'il s'embarque dans un dangereux voyage vers des terres inconnues, doublé d’une trame narrative touchante sur les créatures en voie de disparition dans le monde entier. Maîtrisez l'art de la brachiation (se balancer de branche en branche) à grande vitesse, prenez de l'élan, effectuez des sauts périlleux spectaculaires et lancez-vous de plus en plus haut dans les airs grâce à vos compagnons singes, et ressentez le frisson et la joie de traverser une jungle sauvage.

Gibbon : Beyond the Trees traite de problèmes environnementaux réels, comme la déforestation, le braconnage et le changement climatique qui menacent la vie des gibbons.

Points clés du jeu :