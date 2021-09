Ghostrunner - Le DLC gratuit proposant les modes Vague et Assistance enfin disponible

Si vous vous apprêtiez à ranger Ghostrunner après avoir terminé son dernier DLC, annulez tout. L’éditeur 505 Games et les développeurs All In! Games, One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks viennent d'annoncer ce jour la sortie du dernier DLC gratuit de son jeu de parkour cyberpunk. Ce dernier est également accompagné d'un pack de cosmétique Néon proposé au tarif de 4,99€.

Affrontez des vagues successives d'ennemis impitoyables et sanguinaires générés de manière aléatoire dans le nouveau mode Vague. Obtenez de puissantes améliorations afin d’augmenter vos chances de survie. Des éléments roguelike font également leur l'entrée dans le Cybervoid. Survivez à 20 rounds et remportez un katana inédit, exclusif au mode Vague. Le jeu original offre désormais une expérience plus accessible et axée sur l'histoire. Profitez des environnements cyberpunk de la Tour Dharma sans craindre une mort instantanée grâce au mode Assistance et ses trois options : des temps de recharge plus courts, un gameplay plus lent pour laisser davantage de temps de réaction, ainsi qu’une vie supplémentaire. Matez les sbires du Maître des Clés en toute élégance grâce au pack Néon, qui propose quatre ensembles de gants et de katanas aux couleurs intenses résolument cyberpunk et synthwave, pour un prix public conseillé de 4.99€ : Neon Night, Afterglow, Luminescence et Glint. Le bundle Jack sort aujourd’hui (7,99€ sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch). Il inclue toutes les extensions cosmétiques Ghostrunner lancées, du nouveau pack Néon, aux DLCs Hiver et Metal Ox.