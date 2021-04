Ghostrunner - Les DLC gratuits Kill Run et le Mode Photo disponibles, la version physique dévoile sa date de sortie

Disponible depuis le 9 décembre décembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Ghostrunner continu son bonhomme de chemin depuis son récent rachat par son éditeur européen 505 Games. Dévoilé lors de cette même annonce, la mise à jour gratuite du jeu débloquant le mode Kill Run ainsi qu'un mode Photo est accessible dès à présent sur Nintendo Switch.

En plus de cette mise à jour, 505 Games a également confirmé la sortie d'un nouveau pack cosmétique dénommé Metal Ox Pack débloquant 4 nouveaux Katana. Enfin, la version physique tant attendue par les joueurs n'étant pas friands du dématérialisée s'offre enfin une date de sortie. Ghostrunner sera trouvable dans les bonnes crémeries à partir du 25 juin 2021 . Le titre est d'ailleurs d'ores et déjà disponible en précommande sur amazon.fr au prix de 30€.

La mise à jour gratuite comprend le challengeant mode Kill Run, dans lequel les joueurs doivent tuer des ennemis afin d’ajouter de précieuses secondes à leur chronomètre et traverser les sections le plus rapidement possible. Les joueurs peuvent également immortaliser leurs performances les plus marquantes grâce au mode Photo. Brisez le quatrième mur pour obtenir l'angle parfait et appréciez l’univers cyberpunk saisissant de Ghostrunner comme jamais auparavant.

Le pack Metal Ox célèbre l'année du bœuf avec quatre nouveaux katanas et gants inspirés des principes et vertus confucéens. Bienveillance. Justice. Droiture. Intégrité.

L’update autour de l’une des sensations inde de l’année 2020 se poursuit avec des mises à jour gratuites relatives à la qualité de vie. Sur console, les joueurs pourront bénéficier d’une assistance directionnelle pour le grappin, d'un curseur de champ de vision (FOV) réglable, ainsi que du nouveau mode Performance, qui boost le framerate sur PS4 Pro. Sur PC, la technologie NVIDIA Reflex améliore sensiblement l'expérience de jeu, en réduisant de manière significative le temps de réponse grâce aux cartes graphiques GeForce.

Les versions physiques de Ghostrunner sur Nintendo Switch comprendront toutes les updates disponibles depuis le lancement du jeu en dématérialisé l’an dernier, ainsi que des améliorations de performance, de stabilité, de contrôle et de graphismes.