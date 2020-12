Ghostrunner - Le mode hardcore s'offre une date de sortie sur Nintendo Switch

Vous trouviez que Ghostrunner était trop simple dans sa formule de base ? Qu'à cela ne tienne, One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks vous ont préparé une petite mise à jour pour débloquer le mode Hardcore du jeu. Si il est disponible dès aujourd'hui sur la version PC, les joueurs console devront se montrer encore patient, le nouveau mode sera officiellement disponible le 14 janvier sur Nintendo Switch, et sera également accompagné d'un DLC cosmétique spécial hiver au prix de 1,99€.

Vous avez terminé Ghostrunner et êtes à la recherche d'un nouveau défi ? Tentez de gravir la Tour Dharma en mode hardcore. Challengez vos compétences et mesurez-vous à des niveaux modifiés et des ennemis encore plus retors dès le début de l'aventure. Devenez un Ghostrunner invincible !