505 Games fait l'acquisition de la licence Ghostrunner

Jeu d'action cyberpunk aux allures de parkour signé One More Level, 3D Realms, et Slipgate Ironworks, son éditeur 505 Games a décidé d'aller plus loin suite à la bonne réception du public autour de Ghostrunner en faisant l'acquisition de la licence. Si pour les joueurs ce changement de possesseur de droit de licence ne change globalement rien, l'éditeur 505 Games a également profité de cette annonce pour faire un point sur le carnet de route de la licence pour les prochains mois.

Ainsi, deux nouveaux modes arriveront prochainement enrichir le titres. Le mode Kill Run vous demandant de finir les niveaux dans un temps imparti, ainsi qu'un mode photo. Un DLC Premium de cosmétiques sera également proposé, ainsi qu'une mise à jour gratuite pour les joueurs PS5 et Xbox Series X. Vous trouverez le planning des annonces concernant Ghostrunner ci-dessous.