Ghostrunner repousse sa sortie d'un mois sur Nintendo Switch

Que ce passe-t'il dans les bureaux des développeurs et éditeurs de Ghostrunner ? Alors qu'on nous promettait initialement une sortie simultanée sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch pour le 27 octobre, la version dédiée à la console hybride avait été décalée pour une sortie le 10 novembre afin de peaufiner les derniers détails de cette version.

Le 10 novembre est enfin là, et aucune trace de Ghostrunner sur l'eShop. Enfin si, la fiche du jeu est toujours ici, mais elle est dorénavant affublée d'une nouvelle date de sortie calée au 9 décembre 2020 . Un report étonnant quand on nous confirmait encore la semaine dernière la disponibilité du jeu ce mardi. Quoiqu'il en soit nous suivons de très près les informations concernant la sortie de Ghostrunner sur Nintendo Switch.

Ghostrunner est un slasher FPP hardcore rempli d'action ultra-rapide, situé dans une mégastructure sinistre et cyberpunk. Grimpez la Tour du Dharma, le dernier refuge de l'humanité, après un cataclysme mondial. Partez d'en bas pour aller en haut, affrontez le Maître des clés tyrannique et prenez votre revanche.

Les rues de cette ville de tours sont pleines de violence. Mara le Maître des clés règne avec un poing de fer et peu de respect pour la vie humaine.

À mesure que les ressources s'amenuisent, la forte proie des faibles et du chaos menace de consommer le peu d'ordre qui reste. La dernière position décisive arrive. Une dernière tentative pour régler les choses avant que l'humanité ne soit au bord de l'extinction.

En tant que combattant aux lames le plus avancé jamais créé, vous êtes toujours surpassé en nombre mais jamais en classe. Tranchez vos ennemis avec un katana monomoléculaire, esquivez les balles avec vos réflexes surhumains et utilisez une variété de techniques spécialisées pour prévaloir.

La mécanique d'élimination en un coup rend le combat rapide et intense. Utilisez votre mobilité supérieure (et des checkpoints fréquents !) pour vous engager sans crainte dans une danse sans fin avec la mort.

Ghostrunner offre une expérience unique en solo : des combats violents et rapides, et un cadre original mêlant science-fiction à des thèmes post-apocalyptiques. Il raconte l'histoire d'un monde déjà terminé et de ses habitants qui luttent pour survivre.