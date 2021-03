Genshin Impact : le jeu aurait rapporté plus de 870 millions de dollars sur smartphones

Maintes fois comparé à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, créant depuis sa sortie de nombreuses polémiques entre les deux opus, Genshin Impact est aujourd’hui là pour nous prouver que le nouveau bébé du studio chinois Mihoyo n’est pas seulement un succès critique mais aussi commercial.

En effet, c’est par le biais du site Tower Sensor spécialisé dans les estimations du marché mobile que nous apprenons que Genshin Impact aurait rapporté 870 millions de dollars à l’entreprise depuis sa sortie en septembre dernier. Une somme colossale alors que l’accès au jeu est nous le rappelons gratuit pour tous. Mais alors d’où provient cet argent ? Tout simplement car vous avez la possibilité dans le jeu de dépenser un peu de votre argent (réel) afin d’obtenir des gemmes dans le but de pouvoir faire des invocations de personnages/armes. Un modèle économique réputé et déjà utilisé un peu partout par d’autres jeux comme Fire Emblem Heroes ou Pokémon Go pour ne citer qu'eux.

La petite cerise sur le gâteau, c’est que ces chiffres proviennent seulement du marché mobile (IOS/Android). Vous additionnez à ça les joueurs PC et consoles et vous obtiendrez une somme d’autant plus ahurissante (chiffres encore inconnus). Bref, vous l’aurez compris Genshin Impact se porte extrêmement bien et nous sommes heureux de constater que le marché chinois à aussi son mot à dire dans cette industrie.

Pensez-vous que ce succès est mérité ? N’hésitez pas à nous le dire en commentaire.