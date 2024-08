gamescom 2024 - Awesome Indies à voir maintenant - Toutes les annonces à retenir

On ne peut pas dire, en tant que Nintendomaniaque, que l'Opening Night Live diffusé hier en préambule à l'ouverture de la gamescom 2024 nous ait fait danser la cucaracha. Il faut dire aussi qu'on s'y attendait un peu.

Pour autant, il est possible qu'aujourd'hui, on ait quelques bonnes surprises avec l'Awesome Indies, un show spécial réservé aux jeux indépendants qui vient d'être diffusé. Pour en avoir le cœur net, retrouvez la vidéo sur cette page avec en prime toutes les infos à retenir. Allez, on y croit (rires).

Et toujours :Toutes les infos de la gamescom 2024 - Opening Night Live

Annonces de l'Awesome Indies de la gamescom 2024 concernant la switch

Yes, Your Grace: Snowfall sur Pc, Xbox et switch en 2025

sur Pc, Xbox et switch en 2025 Mika and the Witch's Mountain - dispo aujourd'hui

- dispo aujourd'hui Parasite: Duality Unbound en 2025

en 2025 Solarpunk prochainement sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Et aussi surtout :

Pets & Stuff : un jeu VR - Whoua ! (whoua).

: un jeu VR - Whoua ! (whoua). Wilmot Works it Out : un jeu de puzzle de Finji

: un jeu de puzzle de Finji Lonely Mountains: Snow Riders - Un jeu de ski sympa prévu en 2024

- Un jeu de ski sympa prévu en 2024 Altered Alma - Une démo arrive en septembre sur Steam

- Une démo arrive en septembre sur Steam Sulfur de Perfect Random

de Perfect Random The Nameless Slay Dragon le 26 septembre sur Steam

le sur Steam MOUTHWASHING - Démo dispo

- Démo dispo The Berlin Appartment - bientôt sur Playstation et Steam

- bientôt sur Playstation et Steam Tavern Keeper : gérer une taverne le ( novembre sur Steam

: gérer une taverne le ( novembre sur Steam Royal Revolt: Warriors - démo dispo sur Steam

- démo dispo sur Steam Go, Go Town : en early access sur Steam

: en early access sur Steam Deathbound dispo sur PS5 Xbox X/S et Steam

dispo sur PS5 Xbox X/S et Steam Drive Rally : demo dispo et early access le 25 septembre sur Steam

demo dispo et early access le 25 septembre sur Steam Drill Core - Early Access le 12 septembre sur Steam

Early Access le 12 septembre sur Steam ZERO SIEVERT le 23 octobre sur Steam

le 23 octobre sur Steam FRUITBUS le 28 octobre sur Steam

le 28 octobre sur Steam FERA/ The Sundered Tribes - Bientôt

- Bientôt Grimoire Groves - Bientôt

- Bientôt Everspace 2: Titans - Le 16 septembre sur PC, PS5, Xbox et GamePass

Le 16 septembre sur PC, PS5, Xbox et GamePass Endzone 2 en early access le 26 août sur Steam

en early access le 26 août sur Steam Squirrel with a Gun sur PC, PS5 et Xbox Series X|S

sur PC, PS5 et Xbox Series X|S Cairn jouable à la gamescom

Bon. Voilà.