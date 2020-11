Monde secret, astuce, coup de pouce... Découvrez les secrets du Game & Watch : Super Mario Bros.

Le Game & Watch: Super Mario Bros. conçu par Nintendo pour les 35 ans de Super Mario est disponible officiellement depuis vendredi. Pour rappel, on y retrouve le premier Super Mario Bros. ainsi que les fameux The Lost Levels et une version Mario de Ball. Le Game & Watch sert aussi d'horloge numérique (mais malheureusement pas de réveil...) Pour plus d'infos, vous pouvez vous référer à notre news spéciale ICI.

A notre avis, c'est un joli petit objet qui vous permet de (re)découvrir les deux premiers Mario et de nous rendre compte que 35 ans plus tard, les deux premiers Mario sont toujours aussi attractifs et amusants ! C'est aussi, forcément un objet de collection. Pour l'instant, la console est généralement vendue à 49,99€ mais elle pourrait, à la faveur d'une rupture de stock, ou au fil des années, prendre de la valeur surtout qu'elle est censée être mise en vente uniquement pour l'anniversaire jusqu'au 31 mars 2021 et à épuisement des stock. Cependant, si comme nous, vous comptez vous en servir et pas laisser la console dans son emballage prendre la poussière sur une étagère, vous serez sans doute intéressés par les 6 secrets cachés dans la console et que Nintendo vient de dévoiler sachant qu'il en existe un septième : vous pouvez, en laissant votre doigt appuyé sur A, lancer une chanson qui vous explique comment dessiner Mario- voir tous les détails ICI.

Découvrez 6 secrets cachés dans le Game & Watch: Super Mario Bros. ​

Sélectionnez directement votre monde favori Appuyez sur le bouton B à l'écran-titre de Super Mario Bros. ou de Super Mario Bros.: The Lost Levels pour commencer votre partie directement au stage 1 du monde de votre choix, du moment que vous l'avez déjà atteint au cours d'une partie précédente. Cette fonction très pratique n'existait pas dans les jeux originaux ! 2) Profitez d'un petit coup de pouce Maintenez le bouton A enfoncé en démarrant Super Mario Bros. ou Super Mario Bros.: The Lost Levels pour activer le mode Mario infini, dans lequel vous disposez d'un nombre infini de Mario (ou de vies, si vous préférez) ! Voilà l'occasion parfaite de vous entraîner sans craindre de tomber sur le si redouté écran de GAME OVER ! (Vous pouvez rétablir les paramètres normaux du jeu en appuyant sur le bouton PAUSE/SET pour ouvrir le menu puis en sélectionnant RESET GAME.) 3) Jouez à Ball avec Luigi Luigi est aussi de la partie ! Maintenez le bouton A enfoncé pendant 5 secondes à l'écran-titre de Ball (version Mario) pour que Mario laisse la place à son frère ! 4) Pimentez les choses Terminez Super Mario Bros. pour débloquer un niveau de difficulté plus relevé où des ennemis retors vous attendront dans des endroits inattendus. Cette fonctionnalité était d'ailleurs déjà présente dans le jeu original, mais il n'était plus possible d'y accéder après avoir éteint la console ! 5) Gardez un œil sur l'horloge ! Il est toujours l'heure de s'amuser ! Comme vous le savez peut-être déjà, l'horloge numérique de la console propose 35 petites animations à découvrir au fil du temps. En voici quelques exemples... et nous vous laissons découvrir le reste par vous-même ! De 07:00 à 07:59 et de 19:00 à 19:59 : une Topi Taupe sort du sol et se promène à l'écran. À 05:55 et à 17:55 : les blocs à l'écran se changent en pièces ! À 01:11 et à 13:11 : trois Bloups font leur apparition à l'écran avant de s'envoler dans les airs. 6) Débloquez un monde secret À chaque fois que vous terminez Super Mario Bros.: The Lost Levels, une nouvelle étoile apparaît à l'écran-titre. Au bout de huit étoiles vous pourrez débloquer le Monde A, un monde secret composé de quatre stages, en appuyant sur le bouton B à l'écran-titre ! Mais attention : on raconte que dans ce monde, les Koopas se déplacent plus vite que d'habitude...

Pour rappel, le Game & Watch: Super Mario Bros est disponible à la vente depuis le 13 novembre . La console est généralement vendue à 49,99€ (notamment sur Amazon- voir ici)

Source : Nintendo