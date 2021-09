Les Game Awards 2021 dévoilent leur date de diffusion

Véritable messe de fin d'année pour les gamers les Game Awards sont l'occasion non seulement de récompenser, à la manière des Oscars, les jeux sortis dans l'année civile avec différentes catégories de récompenses mais cette cérémonie est aussi l'occasion pour les constructeurs et les éditeurs de dévoiler de nouvelles bandes-annonces et d'annoncer de nouveaux projets. On se rappelle par exemple de la bande-annonce de Breath of the Wild lors de l'édition de 2016, de son triomphe en 2017 lors de cette même cérémonie avec en plus la bande-annonce pour le second DLC du jeu.

Nintendo n'étant généralement pas avare du tout en annonce lors des Game Awards, ce sera probablement l'occasion de revoir Breath of the Wild II, ou bien encore l'Arlésienne Metroid Prime 4, tous les espoirs sont véritablement permis (souvenez-vous par exemple de l'annonce surprise de la Xbox Series X lors de l'édition de 2018).

Geoff Keighley, le saint pape des Game Awards vient de dévoiler la date de diffusion et vous donne donc rendez-vous le 9 décembre prochain , l'heure exacte reste encore floue mais il faudra vous attendre à vous coucher tard, très tard... Quels jeux mériteraient d'être nominés ? Dans quelle catégorie ? Qui sera le GOTY 2021 pour vous ? Metroid Dread sera t-il sacré meilleur jeu de l'année ?