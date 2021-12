Le Seigneur des Anneaux : Gollum sort de sa cachette pour les Game Awards

Toujours prévu à une date inconnue et probablement lointaine Le Seigneur des Anneaux : Gollum a lui aussi profité des The Game Awards 2021 pour venir montrer le bout de son nez. Dans une nouvelle bande-annonce le titre continue à faire monter la sauce sans pour autant dévoiler son gameplay dans une courte scène montrant Gollum tuer d'innocents des Orcs.

Sans être une claque graphique, le titre semble être assez fidèle à l'esthétique développée par Peter Jackson dans ses deux trilogies en Terre du Milieu. Espérons que son gameplay saura rendre hommage à la vaste personnalité (avec un S) de Gollum, le véritable héros de la saga.

Il est athlétique et agile, sournois et rusé. Mu par le désir de tenir encore une fois entre ses mains ce qu'il a perdu, Gollum est l'un des personnages les plus fascinants du monde du Seigneur des anneaux™.



Il a été témoin de choses que nul ne pourrait imaginer, il a survécu à des événements que nul n'oserait mentionner. Torturé par sa double personnalité, il peut se révéler vicieux et mauvais en tant que Gollum, mais sociable et prudent en tant que Sméagol.







Bien que la quête de Gollum soit vitale à l'histoire de J.R.R. Tolkien, certains de ses aspects n'ont pas encore été racontés en détail. Découvrez cette histoire avec le Seigneur des anneaux™ : Gollum™, de son esclavage sous la Tour sombre à son séjour chez les Elfes de la Forêt noire.



Faites preuve de furtivité, d'agilité et d'astuce pour survivre et faire face aux obstacles qui vous attendent. Escaladez, sautez et frayez-vous un chemin parmi les dangers et les mauvais coups.



Gollum n'a beau pas être un combattant, il n'est pas rare qu'il assassine un ennemi imprudent lorsque l'opportunité se présente, ou qu'il s'en débarrasse de façon plus créative et crapuleuse.



Les décisions que vous prenez et la façon dont vous jouez ont une influence directe sur la personnalité de Gollum : en lutte constante entre Gollum et Sméagol, c'est à vous de choisir si le côté obscur de Gollum prend le dessus ou s'il reste une étincelle de raison dans celui qu'on appelait autrefois Sméagol. Un esprit, deux égos, vous décidez !