Le Seigneur des Anneaux : Gollum - La lettre d'excuse à l'attention des joueurs rédigée via ChatGPT ?

Si les possesseurs de Nintendo Switch n'ont pas eu la (mal)chance de découvrir Le Seigneur des Anneaux : Gollum, le moins que l'on puisse dire c'est que le titre s'est attiré (à juste titre) les foudres des joueurs que ce soit à cause de son esthétique, de sa finition, et surtout de son gameplay semblant datée de plus de 10 ans). Développé par Daedalic Entertainment, cet échec cuisant a d'ailleurs valu la fermeture du studio et le licenciement de 25 personnes. Un message d'excuse avait également été publié sur la page X de Daedalic Entertainment, à destination des joueurs.

Chers joueurs, Nous tenons à nous excuser sincèrement pour l’expérience en demi-teinte que beaucoup d’entre vous ont eue avec Le Seigneur de l’Anneau : Gollum à sa sortie. Nous reconnaissons et regrettons profondément que le jeu n’ait pas répondu aux attentes que nous avions fixées pour nous-mêmes ou pour notre communauté dévouée. Veuillez accepter nos sincères excuses pour toute déception que cela a pu causer. Notre objectif en tant que studio, et en tant que fans passionnés du Seigneur des Anneaux, a toujours été de raconter une aventure passionnante et immersive basée sur une histoire. Concevoir une histoire avec la Terre du Milieu comme terrain de jeu a été le plus grand honneur - et le plus grand défi que nous ayons eu à relever jusqu’à présent.

Si les choses auraient pu s'arrêter là, un petit rebondissement dans l'histoire du jeu Le Seigneur des anneaux : Gollum fait le tour de la Toile depuis quelques jours. D'après la chaîne Youtube Allemande Game Two qui a réussi à recueillir le témoignages de deux employés de Daedalic, la lettre d'excuse aurait été rédigé par l'éditeur Nacon sans en informer l'équipe de développement, et cette lettre aurait visiblement été rédigé automatiquement via ChatGPT. Pour plus de détails, vous trouverez leur vidéo sur le sujet ci-dessous.