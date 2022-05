Le Seigneur des Anneaux : Gollum s'offre un nouveau trailer et une fenêtre de sortie sur Nintendo Switch

Qu'il semble loin ce mois d'août 2020 où Le Seigneur des Anneaux : Gollum a été présenté au public pour la première fois au grand public. Et pourtant, l'attente des joueurs semble enfin arriver à son terme. Un tout nouveau trailer vient en effet d'être publié, dévoilant une première fenêtre de sortie. Ainsi, si Le Seigneur des Anneaux : Gollum sortira le 1er septembre 2022 sur consoles concurrentes, la version Nintendo Switch quant à elle accusera un peu de retard et sortira plus tard dans l'année 2022 . En attendant de découvrir davantage d'informations sur le titre, nous vous laissons visionner le fameux trailer ci-dessous.

Le Seigneur des Anneaux™ : Gollum™, basé sur la trilogie légendaire du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, raconte les aventures de Gollum dans les coulisses des premiers chapitres de La Communauté de l'Anneau. Après avoir perdu son précieux anneau aux mains de Bilbon Sacquet, Gollum décide de quitter les Montagnes Brumeuses et de s'embarquer dans un voyage périlleux qui le mènera des donjons de Barad-Dûr au royaume des elfes de la forêt de Grand'Peur. Pour survivre aux dangers de son voyage dans la Terre du Milieu, Gollum doit se faufiler, grimper et utiliser toute sa ruse. Il doit également faire face à son alter-égo, Sméagol. C'est aux joueurs de décider s'ils veulent que Gollum ait le dessus lors des décisions importantes, ou s'ils préfèrent laisser Sméagol prendre le dessus. Gollum rencontre également des personnages connus des livres ainsi que quelques nouveaux visages.