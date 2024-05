Funko Fusion - Les célèbres figurines s'offrent un jeu d'action sur Nintendo Switch

Les plus grandes marques et les plus grands personnages de la culture pop et Funko Pop sont de retour dans une jeu vidéo dénommé Funko Fusion. Prévu pour une sortie mondiale le 13 septembre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Funko Fusion est un jeu d'action-aventure en solo et en coopération en ligne qui rend hommage à la vaste palette d'univers adorés de NBCUniversal et aux interprétations irrévérencieuses de Funko Pop! des personnages qui les habitent.

Dans le jeu, les joueurs célébreront leurs films et séries télévisées préférés à travers un large éventail de plus de 20 franchises : des films à succès comme Jurassic World, Les Dents de la Mer, Retour Vers Le Futur, The Thing, Shaun of the Dead et Chucky, aux séries télévisées à succès comme Battlestar Galactica, Umbrella Academy et Les Maîtres de l'Univers, et bien d'autres encore.

Les fans qui précommandent Funko Fusion recevront au lancement, sans frais supplémentaires, un pack thématique The Walking Dead comprenant deux personnages jouables supplémentaires issus des bandes dessinées primées The Walking Dead de Skybound : Rick Grimes et Michonne Hawthorne. Le pack comprend également des variantes de tenues pour les deux personnages - Rick Grimes en tant que leader d'Alexandria et Michonne dans sa tenue de voyageuse.