Funko Fusion est disponible sur Nintendo Switch

Fruit de la collaboration entre 10:10 Games, Funko, Inc. et Universal Products & Experiences, Funko Fusion est enfin disponible sur Nintendo Switch et PS4. Se présentant comme un jeu d'action-aventure, les joueurs peuvent explorer une multitude de mondes inspirés de la Pop Culture, et reprenant les personnages ayant déjà eu le droit à leur propre figurine.

Depuis son lancement en septembre, Funko Fusion a considérablement élargi sa sélection de personnages jouables grâce à une série de DLC gratuits, incluant Sun Wukong, le Dr. Ian Malcolm de Jurassic World et Trap Jaw de Les Maîtres de l’univers. Des DLC payants optionnels sont également disponibles, avec des ajouts comme Bob Ross, Atom Eve et Rex Splode de Invincible, ainsi que des personnages issus de Wickedde Universal Pictures. Ces DLC, ainsi que les prochains contenus à venir, seront disponibles prochainement sur PlayStation 4 et début de l’année prochaine sur Nintendo Switch.