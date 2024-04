Freedom Planet 2 est disponible sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Freedom Planet est de retour sur Nintendo Switch avec un nouvel opus sobrement intitulé Freedom Planet 2. Disponible depuis ce 4 avril 2024 sur l'eShop de la console, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Et si vous n'en avez pas encore une l'occasion, notre test est disponible à la lecture.

Revisitez le monde coloré d’Avalice et combattez une antique menace dans la suite tant attendue de Freedom Planet, le jeu de plateformes indépendant à succès qui a créé la surprise. Plusieurs années se sont écoulées depuis les événements du premier opus, et nos trois héroïnes ont peaufiné leurs compétences fétiches, les rendant plus redoutables que jamais. Tirez parti de la vitesse de Lilac avec son Boost du dragon, atteignez de nouvelles hauteurs avec le Disque salto ou la moto de Carol, ou privilégiez une approche plus en subtilité grâce au bouclier de Milla. Sans oublier Neera, notre tout nouveau personnage jouable qui ne laissera pas ses ennemis de glace, à moins qu’elle n’utilise ses puissants sorts de givre pour les punir. Comme dans l’opus précédent, cette aventure sur plateformes à grande vitesse vous offre une jouabilité dynamique et grisante, mais perfectionne la formule avec un nouveau système de jeu et des améliorations.

Avec ses 24 niveaux conçus de main d’expert, un mode aventure ayant bénéficié d’une extension audacieuse, des graphismes rétro mais offrant une 2D raffinée et l’ajout du mode Boss Rush réclamé à cor et à cri, Freedom Planet 2 a évolué pour acquérir la vrai puissance d’un jeu de plateformes.