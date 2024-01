Freedom Planet 2 finalement annoncé pour début Avril 2024

Qui dit nouvelle année dit nouveau report pour les versions consoles de Freedom Planet 2 ! Attendu initialement en 2022 puis maintes fois repoussé, le plateformer de Marvelous devait aux dernières nouvelles sortir dans le courant de l'Hiver. Finalement, un nouveau communiqué vient finalement de dater le jeu au 4 avril 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, avec un nouveau mode Boss Rush annoncé au passage. Est-ce que cette nouvelle date sera la bonne ? Réponse dans quelques semaines.

Une nouvelle vidéo montre les quatre héroïnes jouables traversant les niveaux avec la plateforme en pixels à grande vitesse caractéristique de la franchise pour sauver Avalice de l'ancien dragon d'eau Merga et de ses plans de destruction de la lune ! La vidéo présente également le nouveau mode " Boss Rush " demandé par les fans, qui sera inclus dans toutes les versions console de Freedom Planet 2 et ajouté à la version PC simultanément à sa sortie. Ces nouveaux défis seront accessibles depuis la Battlesphere du jeu, ce qui portera à 20 le nombre total de défis et de modes disponibles. Boss Rush" comprendra deux divisions avec 17 boss mortels chacune, pour défier Lilac, Carol, Milla ou Neera dans un marathon de vitesse et d'habileté. Les joueurs capables de vaincre les deux divisions de boss débloqueront l'accès à une salle VIP spéciale en jeu avec des œufs de Pâques pour les fans inconditionnels de Freedom Planet.