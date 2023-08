Freedom Planet 2 disponible cet hiver sur Nintendo Switch

Annoncé depuis 2016, on peut dire que Freedom Planet 2 prend son temps pour sortir sur consoles (le titre étant sorti en 2022 sur Steam). Néanmoins, Marvelous vient d'annoncer que son partenariat avec le GalaxyTrail’s va bientôt porter ses fruits, avec une sortie du jeu en Europe dans le courant de l'hiver 2023 . En attendant davantage d'informations sur cette version console, nous vous laissons (re)découvrir ci-dessous le trailer de la version Steam du jeu.

Retournez dans le monde d'Avalice pour combattre une menace ancestrale dans Freedom Planet 2, la suite tant attendue du jeu d'action-plateforme bien-aimé de 2014. Au cours des années qui se sont écoulées depuis les événements du jeu original, nos trois héros de retour ont affiné leurs capacités, les rendant plus redoutables que jamais. Profitez de la vitesse de Lilas avec son Dragon Boost, atteignez de nouveaux sommets avec le disque de saut ou la moto de Carol, ou adoptez une approche plus mesurée avec le bouclier de Milla. Neera, le tout nouveau personnage jouable, n'est pas en reste puisqu'elle peut utiliser ses puissants Frost Arts pour punir ses ennemis. Comme son prédécesseur, cette aventure de plateforme au rythme rapide et axée sur le combat vous donne la possibilité d'affronter chaque étape exactement comme vous le souhaitez. Avec un équilibre soigneusement dosé entre vitesse et exploration, et de superbes graphismes en 2D avec des sprites de personnages raffinés, Freedom Planet 2 s'appuie sur tout ce qui a fait de l'original un classique moderne pour une expérience rétro plus grande, meilleure et plus enrichissante. Freedom Planet 2 sera publié sur les plateformes consoles à l'hiver 2023. Ce titre n'a pas encore été évalué.