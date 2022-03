Freedom Planet 2 - Le jeu de GalaxyTrail repoussé à Septembre 2022

Ne serait-ce pas là ce que l'on appelle un sentiment de déjà-vu ? Alors que le premier opus de Freedom Planet avait subit quelques reports, sa suite Freedom Planet 2 vient également de confirmer qu'elle aurait un peu de retard sur le calendrier initialement annoncé. Alors que GalaxyTrail avait annoncé la sortie du titre sur PC dans le courant du printemps 2022, il s'avère que le jeu a finalement été repoussé pour une sortie le 13 septembre 2022.

Concernant les sorties consoles, à savoir Nintendo Switch et supports concurrents, nous restons une nouvelle fois dans le flou. Plus d'informations seront communiquées par le studio dans le courant de l'année. Nous vous laissons découvrir son dernier billet ci-dessous.

Nous avions déjà annoncé une date de sortie au printemps, mais nous avons dû la repousser en raison de quelques circonstances imprévues. Nous sommes impatients de lancer le jeu sur plusieurs plateformes en même temps que la version PC, et ces ports supplémentaires auront besoin de plus de temps que prévu pour passer les tests et la certification. Nous ne pouvons rien dire de plus précis pour l'instant, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations à partager. De plus, notre développeur principal s'est malheureusement blessé à la main la semaine dernière. Cette date de sortie lui donnera plus de temps pour suivre une thérapie physique pendant que les autres membres de l'équipe s'occuperont de ses tâches.

We are pleased to announce that Freedom Planet 2 has a release date at last! The game will be officially releasing on Tuesday, September 13th this year.



More information below on why this date was chosen. pic.twitter.com/7WreQ0ytLa