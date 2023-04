Five Nights at Freddy's: Security Beach - Le Spin-off à la saga horrifique est déjà disponible sur l'eShop

Five Nights at Freddy's: Security Breach, le dernier jeu de la série de survival horror, débarque dès maintenant sur l'eShop de la Nintendo Switch. Dans ce nouvel épisode de la saga horrifique, les joueurs devront survivre dans un centre commercial hanté par des animatroniques meurtriers. Vendu au prix de 39,99 euros sur l'eShop ce jeu de survie et d'horreur devrait plaire aux amateurs du genre en quête de sensations fortes. Shadowdroppé durant l'Indie World de ce 19 avril , le nouveau jeu de Steel Wool Studios revient vous hanter sans prévenir. Serez-vous à la hauteur de son défi ? N'hésitez pas à lire les quelques lignes fournies par l'éditeur pour vous faire une idée.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach est le dernier volet de la franchise vidéoludique horrifique adulée par des millions de joueurs à travers le monde. Incarnez Gregory, un jeune homme coincé pour la nuit dans le Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Avec l’aide de Freddy Fazbear en personne, Gregory doit survivre et échapper aux personnages de Five Nights at Freddy’s (réinventés et rejoints par de toutes nouvelles menaces effroyables) qui le traquent sans relâche.

LES CHASSEURS ET LEUR PROIE - Une fois les protocoles nocturnes engagés, les animatroniques de Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex poursuivront inlassablement tout intrus. Glamrock Chica, Roxanne Wolf, Montgomery Gator et la vigile de Pizzaplex, Vanessa, retourneront tous les stands de pizza et de barbe à papa s’il le faut. Mieux vaut donc ne pas rester trop longtemps au même endroit.

S’ADAPTER POUR SURVIVRE - Accédez aux caméras de sécurité du bâtiment pour surveiller les alentours et échapper au danger. Détournez l’attention des ennemis en renversant des pots de peinture et des jouets... mais déguerpissez avant que les ennemis ne détectent votre position. Cachez-vous et laissez passer le danger, ou tentez d’échapper à vos poursuivants. Jouez à votre manière, mais soyez prêts à vous adapter.

EXPLORER ET DÉCOUVRIR - Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex offre tout un tas d’attractions pour le plus grand plaisir de ses clients : Monty Golf, Roxy Raceway, Bonnie Bowl, les égouts et... Attendez. Comment ça, des égouts ? Le Pizzaplex est immense et regorge de bonus à découvrir.