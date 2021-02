Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercice : un DLC gratuit ajoute un mode infernal

Si Ring Fit Adventure a fait beaucoup parler de lui l'année dernière sur Nintendo Switch. Il y a un autre jeu de sport qui permet de suer et de rester en forme sur la console de Nintendo : Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise qui permet de s'entraîner avec différents mouvements de boxe. On vous en a déjà parlé notamment dans NOTRE TEST (toujours à lire ICI). Si vous pratiquez le jeu ou comptez vous y mettre prochainement sachez que depuis hier, la difficulté du titre a gagné "un mode Infernal" grâce à un DLC gratuit à télécharger sur l'eShop. Ainsi tous les entraîneurs du jeu, Hiro, Karen, Bernardo, Evan, Janice, Lin, Martina, Laura et Sophie gagnent en intensité pour le plus grand bonheur des sportifs;

Pour en profiter, vous pouvez mettre à jour Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise depuis l'eShop ou en vous en rendant sur le site officiel de Nintendo.

Source : Nintendo